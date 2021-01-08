Вашингтон, , 00:32 — REGNUM Не менее 40 уголовных дел возбудили в американском штате Вашингтон после уличных беспорядков, заявил врио федерального прокурора столицы США Майк Шервин, сообщает Reuters.

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Он добавил, что к концу 7 января могут быть заведены еще 15 дел. Шервин отметил. что у одного из задержанных была изъята полуавтоматическая винтовка и бутылка с зажигательной смесью. Также, по словам прокурора, из здания Капитолия пропали некие ценные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила за отстранение американского лидера Дональда Трампа от власти. По ее словам, если этого не сделают вице-президент и Белый дом, то Конгресс выдвинет импичмент.