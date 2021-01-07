Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не может возглавлять страну, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

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«Я присоединяюсь к призыву лидера демократов в сенате к вице-президенту немедленно отстранить президента», — сказала она.

По её словам, если вице-президент и кабинет не будут действовать, то конгресс подготовит процедуру импичмента.

Как передавало ИА REGNUM, накануне, 6 января, в Капитолий, где происходило заседание обеих палат Конгресса, ворвались сторонники президента США Дональда Трампа. Произошли столкновения протестующих с охраной Конгресса. Всего в ходе столкновений погибли четыре человека.

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