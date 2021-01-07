Гавана, , 23:26 — REGNUM Власти Кубы осуждают беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых погибли несколько человек. Об этом 7 января сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель на странице в соцсети Twitter.

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«Мы (власти Кубы — прим. ИА REGNUM) сожалеем о человеческих жертвах и осуждаем акты насилия, … которые произошли вчера в Вашингтоне», — написал Диас-Канель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса США утверждали итоги выборов президента страны, ворвались сторонники президента США Дональда Трампа 6 января. Заседание пришлось прервать, а силовики долгое время вытесняли протестующих из Капитолия.

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