Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Действующий глава Белого дома США Дональд Трамп, который якобы «подстрекал толпу к нападению на Капитолий», спровоцировал беспорядки в Вашингтоне. Об этом сообщил избранный президент США Джозеф Байден 7 января в ходе выступления.

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По его словам, со стороны Трампа наблюдались «откровенные нападки на демократию и институты» страны.

Байден считает, что действующий глава Белого дома, проигравший на президентских выборах-2019, пытался сорвать утверждение итогов голосования в Конгрессе.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января помощник президента Дэниел Скавино сообщил, что действующий глава Белого дома США Дональд Трамп пообещал мирно передать власть Джо Байдену 20 января.

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