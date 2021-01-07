Стокгольм, , 23:12 — REGNUM 7 января в ходе вечернего интервью журналистам телеканала SVT премьер-министр Швеции Стефан Лёвен прокомментировал штурм и попытку захвата здания Конгресса США.

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По словам главы правительства, произошедшее является «нападением на демократию», в которой виноват президент США Дональд Трамп.

«В течение долго времени мы наблюдали за увеличивающимися разрывами мнений в США, что привело к поляризации. К этому следует добавить риторику действующего президента, которая усилилась после избирательной кампании и была таковой на протяжении всего президентского периода, что усиливает и разжигает как ненависть, так и сильные эмоции», — заявил Лёвен.

В то же время премьер-министр Швеции критически относится к тому факту, что Трамп продолжает заявлять о безоговорочной победе на выборах, несмотря на десятки отказов в судах штатов по искам, оспаривающим результаты волеизъявления.

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