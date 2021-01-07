Вашингтон, , 23:11 — REGNUM 7 января в вечернем эфире телеканала SVT Карл Бильдт, исполнявший обязанности премьер-министра Швеции с 1991 по 1994 гг., возложил прямую ответственность за штурм здания Конгресса США на действующего президента Дональда Трампа.

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«Очевидная ответственность лежит на тех, кто совершили явные действия. Но нет сомнений в том, что президент виновен в подстрекательстве. Он призывал ставить под сомнение результаты выборов», — заявил Бильдт.

Как отметил бывший премьер-министр Швеции, под понятие «явные действия» подпадает попытка протестующих помешать демократическому процессу: «их преступление заключалось в том, что они ворвались в здание и сорвали работу Конгресса».

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