Париж, , 21:33 — REGNUM Франции оставит закрытой границу с Великобританией до новых распоряжений властей Пятой республики в связи с опасностью распространения нового штамма коронавируса. Об этом 7 января заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

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«Граница с Великобританией не будет открыта до новых распоряжений», — сказал он на пресс-конференции.

Как отметил министр здравоохранения Оливье Веран, во Франции со всей серьезностью оценивает угрозу распространения британского и южноафриканского штаммов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал ускорить вакцинацию от коронавируса в стране.

Согласно отчету Минздрава Франции, за первую неделю кампании прививки от COVID-19 сделали несколько тысяч человек. Правительство запланировало к марту провести вакцинацию хотя бы пяти миллионов человек.

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