Вашингтон, 7 января 2021, 21:04 — REGNUM Вторжение сторонников президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Конгресс является актом внутреннего терроризма, заявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.
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«Я здесь, чтобы сообщить вам последние новости по поводу актов домашнего терроризма, которые произошли в столице страны вчера», — сказала она в беседе с журналистами.
Она уточнила, что все причастные к вторжению в здание Конгресса и покушению «на нашу демократию» будут найдены и привлечены к ответственности.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса утверждали итоги выборов президента Соединенных Штатов. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.
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