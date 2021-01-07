Вашингтон, , 21:04 — REGNUM Вторжение сторонников президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Конгресс является актом внутреннего терроризма, заявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

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«Я здесь, чтобы сообщить вам последние новости по поводу актов домашнего терроризма, которые произошли в столице страны вчера», — сказала она в беседе с журналистами.

Она уточнила, что все причастные к вторжению в здание Конгресса и покушению «на нашу демократию» будут найдены и привлечены к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса утверждали итоги выборов президента Соединенных Штатов. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.

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