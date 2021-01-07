Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Политику Дональду Трампу оставаться президентом США еще чуть менее двух недель. Срок коротки, но потенциально опасный. Его можно отправить в отставку досрочно, но в этом случае должна проявить себя Республиканская партия. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Фольфганг Ханссон.

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«Учитывая те сцены, которые произошли вчера в американской столице, неудивительно, что многие задаются вопросом, насколько далеко готов зайти президент, чтобы удержаться у власти», — отметил он.

«Нет сомнений в том, что именно прямой призыв Дональда Трампа к протестующим пройти маршем к Капитолию привел к одному из самых унизительных моментов для Соединенных Штатов, когда сторонники Трампа сфотографировали себя сидящими в кресле Сената, положив ноги на стол в офисе спикера Нэнси Пелоси после того, как они прервали демократический процесс. Сенатор-республиканец Митт Ромни обвинил Трампа в подстрекательстве к восстанию. Поэтому возникает вопрос, действительно ли Трамп может оставаться на своем посту в последние дни. Впервые он пообещал — через своего менеджера в соцсетях — мирную передачу власти после того, как сегодня Конгресс одобрил победу Байдена на выборах. Но вопрос в том, можно ли верить словам Трампа», — написал Ханссон.

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