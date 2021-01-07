Вашингтон, , 20:58 — REGNUM Даже самые близкие и преданные люди президента США Дональда Трампа покинули его после одиозного штурма здания Конгресса. Как написал в своей авторской статье журналист шведской газеты Expressen Матс Ларссон, президент «остался один, блуждая по коридорам Белого дома. Словно властолюбивый король, доживая свои последние дни».

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События в Вашингтоне 6 января стали последней каплей даже для сенатора Линдси Грэма, который преданно поддерживал Дональда Трампа последние четыре года, снова и снова защищая президента.

«Хватит значит хватит. Мы должны положить этому конец», — написал в соцсети Twitter сенатор.

Однако и призыв Трампа заставил Лиз Чейни, члена палаты представителей от республиканской партии и дочь бывшего вице-президента Дика Чейни, заявить следующее:

«Нет сомнений в том, что президент создал толпу, президент поощрял толпу, президент обращался к толпе».

»Нет, Майк Пенс не подал в отставку, но даже его терпение в отношениях с президентом, похоже, на исходе, и он решительно осудил насилие и то, что произошло, когда он возобновил процедуру сертификации голосования выборщиков Конгрессе вчера вечером», — написал Ларссон.

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