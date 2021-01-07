Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отозвал кандидатуру Чеда Вулфа на пост министра внутренней безопасности (МВБ), который ранее был направлен на утверждение в Сенат. Об этом 7 января говорится в заявлении Белого дома.

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Отмечается, что Сенат уведомлен о снятии кандидатуры Вулфа, который в настоящее время исполняет обязанности министра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Соединённых Штатов Чед Вулф призвал президента Дональда Трампа осудить беспорядки в Вашингтоне.

По его словам, ранее он осуждал «политическое насилие со стороны Республиканской и Демократической партий», особенно «насилие, направленное на правоохранительные органы». Однако теперь некоторые сторонники Трампа прибегают к насилию в качестве средства достижения политических целей, добавил он.