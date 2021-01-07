Москва, , 20:49 — REGNUM Решение руководства компании Facebook удалять записи с поддержкой протестующим, ворвавшимся в Капитолий в Вашингтоне, вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 7 января в социальной сети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне — все новости»

«Плохо, что пришлось противостоять полиции. Ведь сторонники Трампа всегда были с полицией заодно. Надеюсь, так и будет», — написал пользователь под псевдонимом «Дом советов».

Многие комментаторы отметили, что социальные сети стали площадкой для пропаганды и уже никто этого не старается скрывать. Они считают сложившеюся ситуацию опасной.

«Соцсети не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор», — считает Владимир Ш.

Ряд пользователей отметили двойные стандарты в подходе Facebook к теме протестов. Они указывают, что протестующие за Трампа стали нелюбимы руководством Facebook, в то время, как протестующие против президента Белоруссии Александра Лукашенко данной платформой активно поддерживаются.

«А вот фото беспорядков в Белоруссии фейсбуком поддерживались, поддерживаются и будут поддерживаться», — пишет Татьяна Р.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что таким образом вскрывается двуличие устройства демократических стран. И самое сильное двуличие они наблюдают в самой «передовой» демократической стране мира.

«Вот она истинная демократия в действии — запретить и не пущать. А кто не согласен — дубиной по хребту и в кутузку», — считает Александр Б.

Напомним, 7 января руководство компании Facebook решило удалять записи с поддержкой протестующим, ворвавшимся в Капитолий в Вашингтоне.