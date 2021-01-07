Москва, , 20:38 — REGNUM Призыв избранного президента США Джозефа Байдена к действующему главе государства Дональду Трампа, чтобы тот выступил по телевидению и потребовал от протестующих прекратить осаду Конгресса, вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 7 января в социальной сети Facebook.

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«Это демократические процессы, никакого криминала, всё в рамках понятия демократия! Как в других странах, где народ выходит бастовать против избранных властей, США первые говорят, что это воля народа и власти должны уйти. Вот ответочка», — поделился мнением Александр К.

Многие припомнили Байдену его участие в майдане 2014 г. на Украине, где он крайне положительно отзывался о протестующей толпе и призывал действующее руководство страны наоборот, сдать свои полномочия.

«Байден лично руководил майданом и указывал, чтобы он продолжался! Байден всех на майдане называл и активистами и оппозиционерами, и мирными митингующими, но только не преступниками и нарушителями порядка. Байден лично заявлял, что майдан и его протест — это и есть Демократия и Свобода Слова! А что же сейчас Байден против протеста у Капитолия?! Или это уже не Демократия?!», — задаётся вопросом Олег К.

Некоторые комментаторы призвали руководство США не трогать людей, которые ворвались в здание Капитолия. Они считают, что таким образом возмущённая толпа просто выражает свои чувства и, рано или поздно, они уйдут.

«Люди самовыражаются. Они имеют право высказать свое мнение. Насилие недопустимо», — считает Андрей П.

Тем не менее, во время события были и убитые граждане США. Пользователи задаются вопросом: что они такого сделали, чтобы получить пулю?

«Интересно, за что убили эту безоружную женщину? Она кому-то угрожала? А ещё троих за что?», — пишет Гоша Б.

Напомним, 7 января избранный президент США Джозеф Байден призвал Дональда Трампа выступить по телевидению и потребовать от протестующих прекращения осады конгресса.