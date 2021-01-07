Стокгольм, , 20:24 — REGNUM Лидер шведских «Центристов» Анни Лёф утверждает, что действующий президент США Дональд Трамп «подстрекал к штурму» здания Конгресса США, несмотря на явный призыв к противоположному: к законности, порядку и к мирному расходу демонстрантов по домам. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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«Это что-то невероятное. Это ужасно. Это глубоко удручающе, когда мы видим, как президент Трамп в течение нескольких лет разжигал настроение ненависти, поляризации и, наконец, теперь подстрекает к штурму сердца демократии в Соединенных Штатах — Капитолия», — заявила Лёф в обнародованном на странице в Twitter видеообращении.

Как подчеркивают журналисты Fria Tider, лидер одной из политических партий в Риксдаге не захотела отвечать на вопросы редакции, что конкретно означали ее слова.

«Больше она это не комментирует», — сообщили в пресс-службе парламентария.

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