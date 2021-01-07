Вашингтон, , 20:06 — REGNUM В ходе беспорядков 6 января в Вашингтоне пострадали более 50 сотрудников полиции, говорится в заявлении начальника полиции Капитолия Стивена Санда.

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«Более 50 сотрудников полиции Капитолия и столичной полиции пострадали, — говорится в сообщении. — Несколько сотрудников полиции Капитолия госпитализированы с серьезными ранениями».

Отмечается, что 6 января полицейские задержали 14 человек. Сотрудник полиции, который смертельно ранил женщину в здании Капитолия, отстранен от работы.

Как передавалоИА REGNUM, накануне, 6 января, в Капитолий, где происходило заседание обеих палат Конгресса, ворвались сторонники президента США Дональда Трампа. Произошли столкновения протестующих с охраной Конгресса. Всего в ходе столкновений погибли четыре человека.

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