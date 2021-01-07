Стокгольм, , 20:22 — REGNUM После беспорядков, охвативших Вашингтон 6 января, министр юстиции Швеции Морган Йоханссон решил предупредить правых политиков в Швеции, которые «отмахиваются от токсичной популистской риторики ненависти», о вероятности повторение подобных событий в Стокгольме.

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Как отмечают журналисты Fria Tider, своим обращением у себя в Twitter Йоханссон фактически «предполагает, что шведский Риксдаг (однопалатный парламент Швеции) также может подвергнуться штурму» по аналогии с вашингтонским Капитолием.

«Пусть это станет пищей для размышлений для всех правых участников дебатов и всех правых политиков в Швеции, которые годами отмахивались от ядовитой популистской риторики ненависти. Вот как выглядит огонь, с которым вы играете», — отреагировал на штурм Конгресса США министр юстиции Йоханссон.

Журналисты подчеркивают, что за час после публикации пост Йоханссона получил около 150 комментариев. Некоторые пользователи соцсети призывали министра обратить внимание на недавние беспорядки в американских городах, организованные движением «Антифа».

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