Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Бывший министр здравоохранения и социальных дел Швеции в 2014—2019 гг. Анника Страндхолл подверглась резкой критике в Twitter после того, как она сравнила беспорядки 6 января в Вашингтоне с поведением «правых» в Швеции, симпатизирующим политической партии «Шведские демократы». Об этом сообщила газета Fria Tider.

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Именно в связи со штурмом здания Конгресса США бывший министр социальных дел Швеции Страндхолл увязала события в Вашингтоне с деятельностью «Шведских демократов», подчеркивают журналисты.

«Правым в Швеции, симпатизирующим Шведским демократам, вероятно, следует сейчас замолкнуть», — написала политик в Twitter.

Однако негативные комментарии под постом Страндхолл не заставили себя долго ждать:

«Серьезно? У вас никогда не было более удачного момента для попыток заработать политические очки, чем этот?».

»Где было ваши слова осуждения, когда BLM (активисты движения Black Lives Matter — прим. ИА REGNUM) и радикальные левые убивали и жгли в Портленде?»

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