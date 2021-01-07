Вашингтон, , 19:35 — REGNUM Директор Совета национальной безопасности по европейским и российским делам в Белом доме Райан Тулли заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

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«Райан Тулли подал в отставку. Он занимал пост старшего директора по делам Европы и России», — написала она в своём Twitter.

По её словам, Тулли покинул свой пост на фоне событий в Капитолии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса утверждали итоги выборов президента Соединенных Штатов. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.

Несмотря на это, Конгресс всё же утвердил победу демократа Джозефа Байдена — теперь у Трампа и его администрации нет конституционных возможностей оспорить результаты выборов.