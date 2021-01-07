Москва, , 19:19 — REGNUM В Госдуме раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о беспорядках в США и напомнили о событиях в республике.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил о «беспрецедентном насилии против Конгресса США».

С таким определением в Госдуме не согласны.

«Уж чья бы корова мычала! По сравнению с Евромайданом, палачеством в одесском Доме профсоюзов, войной на Донбассе и другими насильственными преступлениями Киева вчерашние события в Вашингтоне кажутся просто карнавалом», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

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