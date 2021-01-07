7 января 2021 | Время чтения 16 мин

Арташес Гегамян, , 20:38 — REGNUM В моей статье от 4 января 2021 года, опубликованной ИА REGNUM под заглавием «Союзному государству России, Белоруссии и Армении в добрый путь», была обоснована необходимость и безотлагательность осмысления политическим классом и гражданами Армении угроз национальной безопасности и самому существованию армянской государственности, обусловленных дальнейшим нахождением во власти Никола Пашиняна и преступной соросовской камарильи. При этом мною была предпринята попытка разъяснить читателям ту непреложную реальность, что в сложившейся в регионе Южного Кавказа крайне взрывоопасной обстановке национальные интересы страны требуют принятия безотлагательных мер по организации политико-правового процесса для вхождения Республики Армения в Союзное государство России и Белоруссии. Именно для достижения этой цели было заявлено о создании Оргкомитета движения «Сильная Армения с Россией: за новый Союз!» (далее Оргкомитет), призванного всемерно способствовать этому процессу. Учитывая тот факт, что в Российской Федерации проживает более двух миллионов армян, а сотни тысяч наших соотечественников ежегодно выезжают на сезонные работы в Российскую Федерацию, была признана исключительно важной разработка программы Оргкомитета с указанием конкретных шагов по реализации задач, обеспечивающих вхождение Армении в Союзное государство. При этом нами была поставлена цель — добиться того, чтобы граждане РА и наши соотечественники в РФ не только с пониманием отнеслись к этой идее, но и сами стали активными и убежденными проводниками её в жизнь, причём как в России, так и в Армении. Вполне понятно, что для достижения этой цели гражданам Армении и нашим соотечественникам в России следует, прежде всего, как минимум внимательно ознакомиться с содержанием Главы 1. «Цели и принципы Союзного государства» Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 02. 12. 1999 г. «О создании Союзного государства». Постановка такой задачи, естественно, предполагает организацию в кратчайшие сроки перевода на армянский язык и широкое распространение армянского текста Договора. При этом не приходится сомневаться в том, что уже на этом начальном этапе работы Оргкомитета многочисленные соросовские масс-медиа, вот уже не первый год щедро финансируемые из-за бугра и вольготно чувствующие себя в николвоваевической Армении, развяжут оголтелую кампанию по дискредитации как этой идеи, так и ее проводников в жизнь, что, конечно, взбодрит нас. Ведь подумайте, уважаемый читатель, основное предназначение этой антиармянской гнили заключается в создании атмосферы хаоса (естественно, управляемого с берегов Потомака и Туманного Альбиона) в Армении, на южных рубежах России, а здесь вдруг разворачивается работа по вхождению РА в Союзное государство. При этом, как показывает анализ их деятельности после государственного переворота в Армении в апреле-мае 2018 года, интегральной целью всей информационной войны, развязанной соросовской шпаной, являлось и является разжигание в Армении русофобских настроений. Гнусность их пропаганды отчетливо проявилась уже после катастрофических последствий Карабахской (сентября-ноября 2020 г.) войны. Ее суть сводилась к перекладыванию на Россию ответственности за эти, обернувшиеся национальной трагедией, провалы в работе правительства Никола Воваевича, себя любимого, по решению задач обеспечения безопасности РА и Арцахской Республики, а также в социально-экономической сфере. При этом считаем важным подчеркнуть, что действия, подтачивающие основы российско-армянского стратегического союза, не только не пресекались властями Армении, но и исподволь поощрялись ими. Более того, «великий стратег» с незаконченным высшим образованием, а попроще — неуч в политике и геополитике, специально сам же провоцировал всё это с широким привлечением своих сподвижников из пятой колонны. При этом сей провинциал родом из XIX века преследовал двоякую цель, как-то: во-первых, угодить своим закордонным поводырям, а во-вторых, показать руководству России, дескать, в каких якобы сложных условиях ему приходится отстаивать союзнические обязательства Армении перед РФ. Подытоживая всё это, увы, в который раз вынужден повторить: против России, а стало быть в первую очередь против Армении и через Армению, уже не первый год ведётся системная информационная война, которой в лучшем случае противопоставляются отдельные статьи и выступления истинных поборников российско-армянского стратегического союза, многие из которых объединены в Оргкомитете. К сожалению, находящиеся под контролем оппозиции к Николу Пашиняну масс-медиа, справедливости ради отметим, весьма жестко критикующие его, единственное, чего добились, так это закрепления за ним нежных прозвищ «Никол — предатель» или «Никол — агент Эрдогана и Алиева». Что, на первый взгляд, тоже немаловажно. Однако обратим внимание читателей и на другую данность, а именно: определенная часть оппозиционных партий на своих публичных мероприятиях либо в силу только им одним ведомой деликатности, либо почему-то ещё упорно замалчивает ответ на вопрос о том, кто же стоит за теми же Эрдоганом и Алиевым, с какими западными спецслужбами и каких именно стран неоосманский и апшеронский султаны находятся в тесном контакте? При этом наши коллеги упорно не хотят видеть даже нескрываемую дружбу Эрдогана с новоназначенным руководителем службы внешнеполитической разведки Великобритании MI-6 (Military Intelligence Section 6) Ричардом Муром. Пишу эти подробности с намерением показать, что и впредь мало надежд на создание единой системы адекватного противодействия информационной войне против армянской государственности и России ввиду отсутствия хотя бы минимальных информационных ресурсов, независимых от известного центра силы мировой политики, даже с учетом масс-медиа, подконтрольных оппозиционным партиям, объединенным под знаменем отстранения Никола Пашиняна от власти.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

В силу сложившихся политических реалий Оргкомитет на первом этапе своей работы в числе своих первоочередных задач считает принятие надлежащих мер по информированию широкой общественности братской России, особенно наших соотечественников, проживающих в РФ, об актуальности принятия действенных мер для безотлагательного решения задач по созданию правовых и политических условий для вхождения Республики Армения в Союзное государство России и Белоруссии. Думается, что участие учредителей Оргкомитета движения «Сильная Армения с Россией: за новый Союз!» в популярных патриотических программах на известных каналах российского телевидения, ведущими которых являются интеллектуалы и профессионалы в геополитике — Владимир Соловьев, Артём Шейнин, Екатерина Стриженова, Анатолий Кузичев, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Роман Бабаян, помогло бы тысячам и тысячам наших соотечественников, проживающих в России, полнее представить опасность, нависшую над армянской государственностью. Уверен, что это подвигло бы их с привлечением светлых умов армянского происхождения (Маргариты Симоньян, Сергея Кургиняна, Арама Габрелянова и многих других) разработать куда более совершенную систему по нейтрализации гибельных для армянской государственности институтов информационной войны в двух армянских государствах — Республике Армения и Арцахской Республике, функционирующих под чутким контролем англосаксонских стратегов цветных революций. При этом необходимо учесть, что катастрофические последствия Карабахской войны, которая привела гибели более 5000 солдат и офицеров, около 10 000 воинов и мирных граждан, получивших ранение, а также обернулась потерей 80% территории Нагорного Карабаха, ещё не одно поколение армян будет с болью и горечью вспоминать. Вместе с тем особо отметим, что если уже в ближайшее время не остановить проплаченную соросовскую пропагандистскую заразу, то и впредь в сознание оболваненных и обезволенных нуждой граждан Армении будет вдалбиваться этакое мнение о непричастности в предательстве национальных интересов «народного премьера» Никола и его гнилой «политической» опоры из числа соросовских стипендиатов, последователей тоталитарной религиозной секты «Слово жизни» и активистов ЛГБТ-сообщества. При этом не приходится сомневаться, что ими же виновной будет назначена Россия. Ведь на достижение именно этой цели направлена системная работа полутора-двух десятков щедро финансируемых из-за океана масс-медиа Армении. Словом, выражаясь на понятном для народа литературном языке, Никол и его поводыри ведут информационную войну, сутью которой является: «Мы облажались, но виновата Россия!». Чтобы уважаемый читатель не упрекнул Никола Воваевича, себя любимого, в плагиате и подстраивании под эту рубрику, замечу, что сей лозунг, как нельзя правдивее характеризующий суть информационной войны против России, развязанной пашиняновско-соросовской камарильей, 6 января 2021 года чудесным образом стал заглавием статьи, опубликованной на авторитетном интернет-портале «Путин Сегодня», правда, выбор заглавия этой статьи взят из публикаций в западных СМИ, как-то: «В ЕС говорят, что они доказали, что Путин не отравил Навального, потому что ФСБ мышей не ловит, но Россия виновата, что не стала оправдываться за это преступление». В нашем же случае подлинная суть антироссийской деятельности правительства Никола Пашиняна и его подельников можно было бы охарактеризовать так: «Никол и его подельники …, но виновата Россия».

В этой связи хотелось бы отметить, что в отличие от николвоваевической Армении Азербайджан уже сейчас развернул системную работу по тиражированию своих планов на дальнейшее развитие отношений с Россией, повышение роли СНГ, о своей конструктивной роли в этих процессах в ближайшей перспективе. Так, на днях интернет-портал Haqqin. az опубликовал статью под заглавием «Азербайджан: второе дыхание СНГ для Азербайджана». Приведу лишь некоторые подзаголовки из этой статьи: «Азербайджан может сыграть исключительную роль в трансформации международной организации (имеется в виду СНГ — А. Г.)», «Межпарламентская ассамблея СНГ — важная площадка для взаимодействия», «Именно на площадке СНГ Ильхам Алиев развенчал культ нациста Гарегина Нжде», «На площадке СНГ Азербайджан и представит возрождение своей духовной столицы Шуши», «А с какими инициативами мог бы выступить сам Азербайджан?», «Алиевская концепция «Платформы развития для Кавказа» может стать основой для новой интеграции». Что же звучит вполне привлекательно, но весьма и весьма подозрительно, что в этой отнюдь не короткой статье такая страна, как Турция, упоминается лишь единожды. И это в то время и в условиях, когда под большим вопросом, где именно вырабатывается внешняя политика Апшеронского султаната, пока еще именуемого Азербайджаном, в Анкаре или в Баку. Судя по всему, небезызвестные публикации в авторитетных западных изданиях, в частности статья в авторитетном информационном издании Foreign Policy от 2 января 2021 г. под заглавием «Foreign Policy: военный конфликт между Турцией и Россией в 2021 году является одним из наиболее вероятных» подтолкнули азербайджанских стратегов как-то отмежеваться от турецкого наставника, во всяком случае, это как-то изобразить, уже не приходится говорить о том, чтобы отвести от себя подозрения об уготовленной им Турцией роли быть для России троянским конём неоосманского султаната. В этой статье отмечается, что еще одним местом вероятного конфликта (кроме Сирии — А. Г.) между Россией и Турцией называется Кавказ. Авторы публикации пишут, что: «такие выводы обусловлены прежде всего тем, что в Карабахе все ещё сохраняется напряженность, а любая провокация может привести к новым атакам Азербайджана и Турции на оставшуюся часть самопровозглашенной НКР, не говоря уже о том, что армия из нескольких тысяч турецких военных находится всего лишь в 10 километрах от границы с Арменией». «Россия и Турция также были вовлечены в недавнюю войну из-за Нагорного Карабаха. У России есть военный союз с Арменией, но она избегала выбора сторон и в конце концов добилась прекращения огня, положившего конец боевым действиям. Турция оказала Азербайджану дипломатическую и военную поддержку с помощью турецких (и израильских) беспилотников, помогающих подавить позиции ПВО Армении, — сообщает издание, отмечая, что — ситуация здесь является весьма неоднозначной».

Так вот, статья в Haqqin. az (кстати, опубликованная также в интернет-изданиях ИноСМИ и «Путин Сегодня») была призвана Азербайджану, повторюсь, каким-то образом отмежеваться от своего патрона султана Реджепа в его нескрываемых и навязчиво повторяемых целях создания Великого Турана под лозунгами «Одна нация — шесть государств». Прямо скажем, что эта попытка азербайджанских стратегов информационной войны шита белыми нитками. Для этого достаточно изучить публикации в азербайджанских интернет-изданиях, где слова Турция и Эрдоган упоминаются куда чаще, чем Азербайджан и Алиев.

Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом, а вхождение Армении в Союзное государство России и Белоруссии способно ли оказать сколь-либо существенное влияние на стабилизацию ситуации в регионе Южного Кавказа, положительно сказаться на усилении роли России в обеспечении мира и безопасности на Большом Ближнем Востоке. Вне всякого сомнения, да. Достаточно было проследить за реакцией турецких и западных СМИ после ввода российских миротворцев в зону боевых действий Нагорного Карабаха. Нет, нет, западные масс-медиа вовсе не благодарили Россию и лично президента РФ Владимира Владимировича Путина за принуждение турецко-азербайджанских ястребов к миру, что остановило кровопролитие и спасло население Нагорного Карабаха от геноцида. Они крайне болезненно среагировали на ввод российских миротворцев в зону конфликта, причем в условиях, когда этот факт с огромной благодарностью был воспринят гражданами Арцахской Республики. Однако ввод российских миротворцев отодвинул планы Запада по дестабилизации ситуации в южном подбрюшье России, ну и свёл на нет неуёмное желание султана Реджепа сомкнуть исламскую дугу от Нахиджевана (на территории Азербайджана) до Зангелана, Джебраила и Физули, при этом подмяв под себя 45 километровый участок государственной границы Армении с Ираном, то есть путем захвата территории РА. Увы, когда пишутся эти строки, азербайджанская военщина в условиях предательского бездействия властей РА проводит целенаправленную работу по аннексии сил и территорий на не столь отдаленных подступах государственной границы РА с Ираном. Поэтому был вполне ожидаем и тот многоголосый хор соросовского информационного отребья в РА, которое вместо раскрытия предательства национальных интересов со стороны власть предержащих Армении и потери значительной части территории Арцахской Республики, ополчилось против России и её политического руководства. Уже даже ленивому должно быть понятно, что противодействовать всему этому — значит спасти армянскую государственность от разрушения. Именно поэтому хотелось, чтобы данная статья была воспринята не иначе, как большая просьба к нашим соотечественникам в России, многочисленным россиянам, русским братьям оказать содействие в выработке и организации системы противодействия и нейтрализации информационной войны против Армении, а стало быть, и России. Разработка и реализация информационной контрсистемы, развенчивающей антиармянские и антироссийские цели стратегов цветных революций с берегов Потомака и Туманного Альбиона, способна свести к минимуму пагубное воздействие на устои армянской государственности проводимой информационной войны. При этом смею утверждать, что движение за вхождение Армении в Союзное государство России и Беларуси в случае хотя бы минимального информационного и ресурсного содействия перерастёт во всенародное и сметёт со своего пути захватившее власть в Армении путем государственного переворота апреля-мая 2018 года николвоваевическое соросовское отребье.

Вместо послесловия. 6 января 2021 г. Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос всех армян после Святой Литургии в храме святого Григирия Лусаворича (Просветителя) по случаю праздника Святого Рождества и Богоявления Иисуса Христа выступил с трогательным посланием к армянскому народу, достойным неоднократного прочтения и осмысления всех граней этого глубокого философского слова, казалось бы, вложенного в уста нашего мудрого, мужественного и честного верховного патриарха самим Всевышним. Вдумаемся, уважаемые читатели, в слова духовного пастыря всех армян: «…чудесное Рождество Христа — источник надежды и утешения для сокрушенного горем нашего народа, особенно в эти скорбные дни, когда мы задумываемся о том, что наша жизнь также не была без пагубных прегрешений и ошибок. Перед лицом зыбкого мира и угрозы войны не была проявлена необходимая бдительность, интересы Родины и народа были подчинены узким стремлениям и чаяниям. Богопротивный дух, инородные идеи и нравы проникли в наше общество. Наша жизнь не была лишена лжи, сквернословия, нетерпимости, ненависти и вражды, которые распространялись и продолжают распространяться самыми различными способами, разделяя нас и иссушая в нас любовь Христову. А Евангелие свидетельствует: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12:25)». Эти проникновенные слова и есть приговор сатанинской сути Пашиняна и тоталитарного религиозного отребья, захвативших власть в Армении. И было вполне ожидаемо, что Никол-предатель не принял участие в Святой Литургии. Пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян прокомментировала отсутствие Никола Пашиняна на Святой Рождественской Литургии так: «В связи с эпидемиологической ситуацией премьер-министр находится в самоизоляции». Что же, надо поблагодарить Пашиняна за то, что его отсутствием не был осквернен этот Светлый праздник. Важен факт, что приговор предателям национальных интересов армянского народа был зачитан в божественном храме Святого Григория Просветителя. Да простит меня уважаемый читатель за нескромность, но автор этих строк в марте 1990 года, будучи мэром города Еревана, подписал решение исполкома Ереванского городского Совета народных депутатов о выделении территории для строительства этого храма. Более того, мне выпала честь вместе с светлой памяти Католикосом всех армян Вазгеном Первым, главным викарием Католикоса всех армян архиепископом Гарегином Нерсисяном (ныне действующим Католикосом всех армян) заложить в фундамент будущего храма капсулу времени для будущих поколений, извещающую о том, что воздвижение храма, который будет наречен именем первого Просветителя Армении, обратившего армянский народ в христианскую веру, приурочено к 1700-летию принятия Арменией христианства государственной религией. Чтобы не погрешить против истины, считаю своим долгом также отметить, что члены Бюро ЦК КП Армении светлой памяти первый секретарь ЦК КПА Сурен Гургенович Арутюнян, секретарь ЦК КПА Галуст Анушаванович Галоян, а также ныне здравствующие первый заместитель председателя Совета Министров Армянской ССР Левон Гургенович Саакян и первый секретарь Ереванского горкома КП Армении Григор Егорович Асатрян уберегли «строптивого» мэра г. Еревана от строгого партийного взыскания (как того требовали другие члены Бюро ЦА КПА) за выдачу исполкомом Ергорсовета разрешения и выделение территории под строительство храма Святого Григория Просветителя. Уже не приходится говорить о моем «непростительном» участии в церемонии закладки фундамента будущего храма. То было советское время, полное как крупными достижениями во всех сферах нашей жизни, так и известными проявлениями мракобесия.

Надеюсь, что уважаемый читатель отнесётся снисходительно на это мое лирическое отступление. Важно другое, что 6 января 2021 года, в день Святого Рождества Христова и Богоявления Иисуса Христа, дорога, ведущая к храму, не была осквернена захватившими власть в Армении сатанистами.

Христос родился и нам явился!

Вам и нам благая весть!