Москва, , 19:01 — REGNUM Беспорядки в столице Соединённых Штатов Вашингтоне поставили под сомнение дальнейшую судьбу США как государства, заявил 7 января бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

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«(Беспорядки) поставили под вопрос дальнейшую судьбу США как государства. Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано», — сказал он в беседе с «Интерфаксом».

Экс-президент СССР также выразил уверенность, что гонка вооружений постепенно будет прекращена, поскольку люди нового поколения поймут её смертоносность.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса утверждали итоги выборов президента Соединенных Штатов. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.

Несмотря на это, Конгресс всё же утвердил победу демократа Джозефа Байдена — теперь у Трампа и его администрации нет конституционных возможностей оспорить результаты выборов.

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