Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Действующий глава Белого дома США Дональд Трамп, несмотря на несогласие с итогами президентских выборов-2019 в США, пообещал мирно передать власть Джо Байдену 20 января. Об этом сообщил 7 января на своей странице в соцсети Twitter помощник президента Дэниел Скавино, который разместил текст заявления главы государства.

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«20 января (в Вашингтоне — прим. ИА REGNUM) произойдет упорядоченная передача власти», — сообщил Трамп, добавив, что он полностью не согласен с итогами выборов в стране.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января Конгресс США на фоне протестов в Вашингтоне утвердил победу Джо Байдена на выборах президента страны.

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