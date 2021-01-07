Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Соединённых Штатов Чед Вулф призвал президента Дональда Трампа осудить беспорядки в Вашингтоне. Об этом говорится в распространенном заявлении Вулфа.

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Он уточнил, что ранее осуждал «политическое насилие со стороны Республиканской и Демократической партий», особенно «насилие, направленное на правоохранительные органы». Однако теперь некоторые сторонники Трампа прибегают к насилию в качестве средства достижения политических целей, добавил он.

«Я прошу президента и всех избранных должностных лиц решительно осудить насилие, имевшее место вчера», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса утверждали итоги выборов президента Соединенных Штатов. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.

Несмотря на это, Конгресс всё же утвердил победу демократа Джозефа Байдена — теперь у Трампа и его администрации нет конституционных возможностей оспорить результаты выборов.

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