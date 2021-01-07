Лондон, , 18:31 — REGNUM Решение Конгресса США утвердить победу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена на президентских выборах приветствовала бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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«Я приветствую то, что Конгресс утвердил Джо Байдена следующим президентом», — написала Мэй на странице в соцсети Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, итоги выборов президента США — победу одержал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден — утвердил Конгресс США 7 января. Процедура утверждения кандидата завершилась на фоне протестов в Вашингтоне.

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