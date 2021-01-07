Киев, , 18:10 — REGNUM Информация о том, что ограничительные меры в отношении Крыма ослабили власти Великобритании, не соответствует действительности. Об этом сообщила 7 января посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс на странице в соцсети Twitter.

«Сообщения о том, санкции в отношении Крыма были смягчены, не соответствуют действительности», — написала Симмонс.

Напомним, 6 января в обнародованном на сайте правительства Великобритании документе отмечалось, что власти Великобритании ослабили ограничительные меры в отношении Крыма.

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