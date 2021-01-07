Берлин, , 18:05 — REGNUM Парламент германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания поддержал создание фонда в поддержку «Северного потока — 2». Об этом 7 января сообщила пресс-служба правительства региона.

«Решение: заявка регионального правительства принята», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания придумало способ обхода санкций США против «Северного потока — 2».

План предусматривает создание Фонда против изменения климата, который признает газопровод «важнейшим компонентом для защиты окружающей среды» в земле Мекленбург — Передняя Померания. Таким образом, это будет способствовать завершению проекта.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. В последний год проект столкнулся с серьёзным санкционным давлением со стороны США.

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