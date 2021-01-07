Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Почти 100 демократов в Конгрессе Соединённых Штатов выступают за отстранение президента Дональда Трампа от должности главы государства, сообщает 7 января телеканал NBC.

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По словам источников, демократы призывают досрочно лишить Трампа своих полномочий путем импичмента или задействовав 25-ю поправку к Конституции, которая предполагает, что главой государства становится вице-президент, если действующий лидер не может справляться со своими обязанностями.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 января, сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса США утверждали итоги выборов президента Соединенных Штатов. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.

Несмотря на это, Конгресс всё же утвердил победу демократа Джозефа Байдена — теперь у Трампа и его людей нет конституционных возможностей оспорить результаты выборов.