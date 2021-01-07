Бишкек, , 17:25 — REGNUM Антикоррупционная служба Киргизии выявила коррупционную схему по выводу денег руководством свободной экономической зоны «Бишкек», действующей на территории киргизской столицы. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

Следствие выяснило, что бывшие и действующие руководители этого госучреждения получали теневые доходы при организации госзакупок с привлечением подконтрольных поставщиков, которые передавали им «откаты» от каждого такого договора.

Помимо этого установлены многочисленные факты нерационального использования финансовых средств генеральной дирекции СЭЗ «Бишкек» в виде необоснованных закупок и расходов, необоснованно завышенный бюджет организации и занижение отчислений в госказну за последние пять лет.

Спецслужбы Киргизии возбудили уголовное дело по статье «Коррупция» и арестовали бывшего генерального директора и исполнительного директора свободной экономической зоны «Бишкек».