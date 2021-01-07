Москва, , 17:36 — REGNUM Поздравление православных с Рождеством от премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, которое прозвучало на русском языке, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё отношение 7 января в социальной сети Facebook.

«И я поздравляю всех православных с Рождеством Христовым. Благожелаю всем Многая и Благая лета», — написал Дмитрий О.

Пользователи пришли к выводу, что, несмотря на всю русофобскую политику этой страны, данный жест можно оценивать, как желание жить в какой-то форме мира с Российской Федерации. Они считают, что такой формат общения лучше, нежели пребывать в состоянии конфликта.

«Вона что! Ладно, худой мир лучше доброй ссоры!», — считает Таня М.

Некоторые пользователи предположили, что внезапная русская речь от эстонского политика может быть связана с желанием правительства страны отыграть обратно потерю транзита через свою территорию российских товаров.

«Чего не сделаешь ради того, чтобы вернуть транзит российских грузов и перевалку нефтепродуктов, но «поезд» ушёл в другом направлении уже. Лишились 500 млн евро в год из-за своей русофобии», — пишет Наталья В.

Ряд комментаторов отметили, что не стоит обольщаться подобному решению эстонского премьер-министра. По их видению, русофобия среди политиков данной страны никуда не исчезла.

«Вот-вот, и по-русски заговорили. Оказывается, уже русский язык стал языком межнационального общения! А давно ли через переводчиков общались?! И, главное, зная в совершенстве русский! Вот, так-то, господа, локоток-то не достать», — пишет Антонина С.

Напомним, 6 января премьер-министр Эстонии Юри Ратас на русском языке поздравил всех православных с Рождеством.