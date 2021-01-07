Багдад, , 17:21 — REGNUM В Ираке суд выдал ордер на арест президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по делу об убийстве двух человек, среди которых — командующий иранским спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что Трампу, который отдал приказ об атаке в январе 2019 года, вменяется умышленное убийство. Согласно законодательству Ирака, Трампу грозит смертная казнь.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января 2020 года в Багдаде ракетным ударом с дрона США был убит иранский военачальник Касем Сулеймани, а также замглавы иракского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис. Власти США объявили, что отомстили Сулеймани за атаки КСИР на американские военные базы в Ираке.

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