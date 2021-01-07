Загреб, , 17:12 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович вакцинировался от COVID-19. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

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«Я призываю не только всех, кто желает, но и тех, кто не желает, вакцинироваться, вакцина, безусловно, помогает», — сказал он после вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, Хорватия заказала почти 6 млн доз вакцин у различных производителей. Один миллион доз был заказан у компаний Pfizer-BioNTech и Moderna, 2,7 миллиона у AstraZeneca, 900 000 доз у Johnson & Johnson и 300 000 доз у CureVac.

Цель в том, чтобы вакцинировать не менее 70% граждан, и правительство начало кампанию, основной лозунг которой «Думайте о других: сделайте вакцинацию».

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