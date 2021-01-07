Москва, , 17:25 — REGNUM Заявление представителя Демократической партии США Джона Оссоффа о том, что он якобы одержал победу над республиканцем Дэвидом Пердью во втором туре выборов в сенат США, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 7 января в социальной сети Facebook.

«Наступает время, когда низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут управлять по-новому», — считает Александр Т.

Некоторые комментаторы выразили радость из-за того, что Демократическая партия Соединённых Штатов «разгромила» своих конкурентов из числа республиканцев. Они уверены, что это наилучший выбор для США.

«Прямо чудная ночь перед Рождеством! Демократические ценности возвращаются!», — написал Denis L.

Другие же отметили своё разочарование выборной системой в США. Они уверены, что ещё ни в одной стране они не видели настолько «наглые фальсификации» во время голосования.

«После того позора с фальсификациями, который мы видим на американских выборах, теряется доверие к демократии. Особенно американского образца», — пишет Виктор Г.

Нашлись и те, кто решил вступиться за формат голосования США и отметить то, каким образом устроена американская выборная система.

«В США не демократы или республиканцы заявляют о победе. О победе заявляют избирательная комиссия под контролем конгресса, сената, верховного суда и прессы», — поделился Дмитрий Ч.

Напомним, 6 января демократ Джон Оссофф поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание его в сенат, фактически объявив о победе над республиканцем Дэвидом Пердью во втором туре выборов в верхнюю палату.