Москва, , 17:02 — REGNUM Заявление министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что в вооружённых силах страны внедряется перечень кодов военных рангов НАТО, вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Пользователи выразили своё отношение 7 января в социальной сети Facebook.

«Не знают чем заняться и что придумать. Господа депутаты, вы лучше о народе подумали, как сделать так, чтобы простому рабочему хорошо жилось. Если не знаете, спросите у них, я уверен, всё скажут. Верните, что наворовали у страны, верните назад в казну и тогда всем хватит и людям, и долг отдать», — пишет Дмитрий Ю.

Многие пользователи отметили, что решение перевести воинские звания на стандарты НАТО на Украине сделаны совершенно не вовремя. Они отмечают кризис, как в экономике страны, так и в обществе.

«В стране промышленность на нуле, здравоохранение, а они звания на стандарты НАТО меняют… Идиоты», — считает Михаил Ф.

Некоторые отнеслись к данной новости совершенно спокойно. По их мнению, это не несёт за собой никаких серьёзных последствий.

«Перевели и перевели. Боже, какое горе. Петровские времена забыли, со всей катавасией? Более писать я так понимаю ни о чем», — написал Дмитрий Р.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что ничего страшного в таких действиях вооружённых сил Украины нет. Они уверены, что если России понадобиться всё вернуть назад, то она это сделает.

«Тщета всё это — скоро все придется назад возвращать. Всего-то делов — поменять один марионеточный режим на другой. Американцам такое обошлось в 5 млрд долларов, а русские сделают это за миллиард рублей. Здесь в иных домах только на чёрную икру больше тратят», — поделился Александр Ш.

Напомним, 6 января министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ, согласно которому в вооруженных силах страны внедряется перечень кодов военных рангов НАТО.