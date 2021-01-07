Берлин, , 16:53 — REGNUM В Соединённых Штатах сохраняется возможность продолжения протестов с применением огнестрельного оружия, заявили 7 января в министерстве иностранных дел Германии.

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"Продолжение акций протеста, включая применение огнестрельного оружия, не исключено», — говорится в заявлении.

В этой связи в МИД ФРГ рекомендовали гражданам Германии соблюдать комендантский час, избегать центра Вашингтона, прежде всего района Капитолийского холма, собраний, в ходе которых «может вспыхнуть насилие».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 января, сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса США утверждали итоги выборов президента Соединенных Штатов. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.

Несмотря на это, Конгресс всё же утвердил победу демократа Джозефа Байдена — теперь у Трампа и его людей нет конституционных возможностей оспорить результаты выборов.