Москва, , 16:55 — REGNUM Решение руководства компании Газпром снизить транзит газа через Украину с около 180 миллионов кубометров в сутки в конце декабря до примерно 130 миллионов кубометров в сутки в начале января вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 7 января в социальной сети Facebook.

«Молодцы Украинцы, так держать. Вообще трубу в металлолом, чтобы агрессор знал, где его место», — написал Александр С.

Многие комментаторы сообщили, что уверены в скором прекращении транзита газа из России через территорию Украины. Они считают, что при таком отношении со стороны соседнего государства ни о каком продолжении транзита и речи быть не может.

«Скоро совсем прихлопнется этот транзит. А работы по сдаче металлолома прибавится», — считает Евгения С.

Некоторые пользователи призвали приступить к «жёстким действиям» в отношении Украины уже к весне. Они считают, что это будет справедливым ответом на решение соседней страны на перекрытия подачи воды в Крым.

«Если власть на Украине не одумается, то с наступлением весны следует перекрыть вентиль. И пусть тогда они орут про «агрессию». А то как-то нескладно получается, воду в Крым перекрыла Украина, а газ получает из России», — пишет Михаил А.

Нашлись и те, кто не стал делать далеко идущих планов и предположил, что всё дело лишь в условиях заключённого между Российской Федерацией и Украиной договора.

«По 5-летнему контракту так и планировалось. Свыше оговорённых объёмов требуется дополнительная плата», — поделился Alexey G.

Напомним, 6 января руководство компании Газпром решило снизить транзит газа через Украину с около 180 миллионов кубометров в сутки в конце декабря до примерно 130 миллионов кубометров в сутки в начале января.