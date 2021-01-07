Москва, 7 января 2021, 16:44 — REGNUM Заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что официальный Киев решительно осуждает «беспрецедентное насилие против Конгресса США», прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев.
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Соловьев в своем Telegram-канале 7 января написал: «То есть Зеленский все-таки против Майдана?«
Как передавало ИА REGNUM, 7 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что насилие в отношении Конгресса США «решительно осуждают» власти Украины.
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