Вашингтон, , 16:34 — REGNUM В Соединённых Штатах Федеральное бюро расследований призвало граждан содействовать в сборе информации об активных зачинщиках беспорядков 6 января в Вашингтоне. Об этом сообщает журнал NewsWeek.

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Отмечается, что ФБР собирает информацию, которая позволит установить круг лиц, активно подстрекавших к насилию в Вашингтоне.

«Нашей целью является обеспечение конституционного права граждан на протест путем защиты каждого от насилия и другой криминальной активности», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что ФБР создало специальную интернет-страницу, куда можно направлять соответствующие сведения.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 января, сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса США утверждали итоги выборов президента Соединенных Штатов. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.

Несмотря на это, Конгресс всё же утвердил победу демократа Джозефа Байдена — теперь у Трампа и его людей нет конституционных возможностей оспорить результаты выборов.

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