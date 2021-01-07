Минск, , 16:30 — REGNUM О событиях в Вашингтоне, где 6 января сторонники президент США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, никто не мог и подумать. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил 7 января президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая по случаю Рождества храм Воздвижения Креста Господня.

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«Кто бы мог подумать? — сказал белорусский лидер. — Никто».

При этом Лукашенко добавил, что в этих протестах в США есть определенная справедливость со стороны Трампа, но «плохо, когда идут на штурм и гибнут люди».

Как передавало ИА REGNUM, 6 января в Капитолий, где происходило заседание обеих палат Конгресса, ворвались сторонники Трампа. Произошли столкновения протестующих с охраной Конгресса.

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