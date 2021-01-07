Хельсинки, , 16:35 — REGNUM Правительство Финляндии продлило как минимум до 9 февраля 2021 года ограничения на въезд в эту страну, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Они распространяются и на соседнюю Россию, трафик из которой в Финляндию за 2020 год сократился в четыре раза.

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«Эпидемия коронавируса по-прежнему явно растет во всем мире, и число случаев инфекции в большинстве стран растет быстрее, чем в Финляндии. Таким образом, ослабление ограничений не оправдано», — говорится в распространенном 7 января сообщении МВД Финляндии.

Запрет касается тех стран, где регистрируется 25 и более случаев заражения на 100 000 населения в течение предыдущих 14 дней. Выше этой планки находится в том числе эпидемическая ситуация в России. Однако данный критерий не относится к странам Шенгенской зоны, а также странам ЕС, не входящим в Шенгенскую зону, и к Великобритании. Правила внутреннего пограничного контроля в рамках Шенгенской зоны в целом остаются без изменений.

Граждане ряда других европейских стран по-прежнему могут приехать в Финляндию с деловой поездкой или по любой другой причине, среди таких стран Андорра, Болгария, Ирландия, Хорватия, Кипр, Монако, Румыния, Сан-Марино и Великобритания. Ограничения на въезд в эти страны эквивалентны ограничениям на внутреннем пограничном контроле в Шенгенской зоне. Для иммигрантов рекомендуется 10-дневный добровольный карантин.

Также ограничения на въезд сняты для движения из Ватикана в Финляндию и между Финляндией и Австралией, Руандой, Сингапуром, Таиландом и Новой Зеландией для жителей этих стран.

«Для других стран, не входящих в Шенгенскую зону, ограничения на въезд разрешают только обратный трафик в Финляндию и другие страны ЕС и Шенгенской зоны, транзитный трафик в аэропорту Хельсинки-Вантаа и другой необходимый трафик. Кроме того, иммигрантам рекомендуется 10-дневный добровольный карантин, который при желании может быть сокращен двумя добровольными тестами на коронавирус», — отметили в МВД Финляндии.

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