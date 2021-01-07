Вашингтон, , 16:16 — REGNUM Кандидат в президенты Соединённых Штатов Джо Байден номинировал главного судью апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда на пост генпрокурора страны. Об этом заявили в офисе Байдена.

«Байден объявил о ключевых номинациях в минюст: судья Меррик Гарланд номинирован на пост генпрокурора, — говорится в сообщении. — Лайза Монако номинирована на пост заместителя генпрокурора».

Отметим, Гарланда в 2016 году выдвигал в Верховный суд экс-президент Барак Обама, однако республиканцы не стали рассматривать его кандидатуру.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря стало известно, что действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может сменить и.о. главы минюста США, если он не согласится назначить спецпрокурора для расследования по делу сына избранного президента Джозефа Байдена Хантер.

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