Москва, , 16:13 — REGNUM События в Вашингтоне, где 6 января сторонники главы Белого дом Дональда Трампа ворвались в Капитолий, являются внутренним делом США. Об этом 7 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам ТАСС.

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«Это (события в Вашингтоне — прим. ИА REGNUM) внутреннее дело США», — сказала дипломат.

При этом представитель МИД РФ добавила, что в США электоральная система архаична и не отвечает современным демократическим стандартам.

По ее словам, Москва желает «дружественному американскому народу» пережить драматический момент собственной истории с достоинством.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января Конгресс США на фоне протестов в Вашингтоне утвердил итоги выборов президента — победу одержал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

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