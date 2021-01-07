Тбилиси, , 16:32 — REGNUM Беспокойство по поводу происходящего в США выразил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Ситуацию он 7 января прокомментировал на свой странице в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне — все новости»

«Сцены насилия на Капитолийском холме вызывают беспокойство, нападения на государственные учреждения недопустимы», — написал глава грузинского правительства.

Он также выразил надежду на «силы демократии» и сообщил, что Грузия полностью поддерживает своего «стратегического партнера».

Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа захватили Капитолий, где выборщики должны были выбрать нового главу государства. Голосование состоялось, но позже. Выборщики проголосовали за Джо Байдена.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Грузии отреагировала на беспорядки в США