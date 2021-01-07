Минск, , 16:07 — REGNUM Белорусский экзархат РПЦ (Белорусская православная церковь) получил «предупреждение» от чиновников Белоруссии с указанием на необходимость соблюдения исполнения законодательства постсоветской республики. Об этом говорится в письме патриаршего экзарха всея Белоруссии митрополита Минского и Заславского Вениамина.

Письмо митрополита датировано 17 декабря и адресовано архиепископу Гродненскому и Волковысскому Артемию. В документе упоминается о вынесенном 27 ноября 2020 года «предупреждении» уполномоченного по делам религии и национальностей Белоруссии — эту должность на то время занимал Леонид Гуляко (накануне Нового года отправлен в отставку).

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Из документа, опубликованного несколькими блогерами накануне Рождества, следует, что чиновник ссылается на статью 16 белоруской конституции и статьи 8 и 37 закона «О свободе совести и религиозных организациях». Обвинения в адрес церкви не ясны, однако указана перспектива её ликвидации с запретом деятельности на территории постсоветской республики после второго такого «предупреждения».

Ранее не было известно о подобных «предупреждениях» в адрес РПЦ на территории Белоруссии. Однако аналогичная норма, содержащаяся в законах об общественных объединениях и СМИ, активно применяется при их ликвидации.

Повод гнева чиновников из документа не ясен. Аппарат уполномоченного по делам религий и национальностей Белоруссии, который сейчас возглавляет Александр Румак, отказывается от комментариев.

Известно, что представители Православной церкви, как и других религиозных объединений республики, осудили насилие властей при подавлении массовых ненасильственных акций протеста. Таковые проходят с 9 августа с требованиями провести новые честные президентские выборы, освободить политзаключённых, привлечь к ответственности виновных за фальсификацию президентских выборов, пытки и убийства диссидентов.

В частности, от БПЦ с осуждением насилия публично выступали архиепископ Гродненский и Волковысский, пресс-секретарь экзархата Сергий Лепин и другие священники. Тысячи православных клириков и верующих подписались под соответствующим открытым письмом.

Позиция конфессий не понравилась Александру Лукашенко, который обсуждал проблему на совещаниях с чиновниками. После этого была проведена «профилактика» в отношении православных и католических священников. Предстоятелю белорусских католических епископов митрополиту Тадеушу Кондрусевичу и вовсе было отказано в возвращении на родину несмотря на белорусский паспорт.

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