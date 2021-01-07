Вашингтон, , 15:54 — REGNUM Регулярное патрулирование возле берегов России в Арктике, которое должно воспрепятствовать «наступлению Москвы на Крайнем Севере», начнет военно-морской флот США. Об этом 7 января заявил министр американских ВМС Кеннет Брейтуэйт, слова которого приводит портал Breaking Defense.

«Вы снова увидите более постоянную деятельность ВМС за Северным полярным кругом», — заявил он, добавив, что это необходимо для противостояния России и, в меньшей степени, Китаю.

Также министр ВМС США сравнил ситуацию в Арктике с обстановкой в Южно-Китайском море, в котором у КНР есть территориальные споры с несколькими странами.

«Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства», — сказал Брейтуэйт.

При этом, по его мнению, такая стратегия — это «более смелая позиция», «право и обязанность» Соединенных Штатов, как «доминирующей военно-морской силы в мире».

Кроме того, как считает глава американских ВМС, главное преимущество США — наличие подлодок, при этом он уточнил, что для указанной цели американскому флоту придется брать в аренду ледоколы у союзников, а КНР строит корабли такими темпами, с которыми США «не могут сравниться».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре минувшего года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Арктике продолжает становиться более сложной из-за стремления многих стран завладеть ресурсами и транспортными путями в регионе.