Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Демократические институты Соединенных Штатов доказали свою состоятельность. Так прокомментировала ситуацию в США президент Грузии Саломе Зурабишвили 7 января на своей странице в соцсети Twitter.

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«Несмотря на вчерашние тревожные события и насилие, американские институты смогли доказать свою силу и стойкость», — написала Зурабишвили.

Она добавила, что США поддерживали Грузию на протяжении 30 лет, и Тбилиси берет пример с Вашингтона.

Стоит отметить, что, несмотря на захват сторонниками действующего президента США Дональда Трампа Капитолия, выборщики проголосовали и выбрали новым президентом Джо Байдена. Трамп заявил, что 20 января передаст полномочия.

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