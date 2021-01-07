Тбилиси, 7 января 2021, 15:57 — REGNUM Демократические институты Соединенных Штатов доказали свою состоятельность. Так прокомментировала ситуацию в США президент Грузии Саломе Зурабишвили 7 января на своей странице в соцсети Twitter.
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«Несмотря на вчерашние тревожные события и насилие, американские институты смогли доказать свою силу и стойкость», — написала Зурабишвили.
Она добавила, что США поддерживали Грузию на протяжении 30 лет, и Тбилиси берет пример с Вашингтона.
Стоит отметить, что, несмотря на захват сторонниками действующего президента США Дональда Трампа Капитолия, выборщики проголосовали и выбрали новым президентом Джо Байдена. Трамп заявил, что 20 января передаст полномочия.
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