Москва, , 15:31 — REGNUM История с Дональдом Трампом показывает кризис современного капитализма и его институтов, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне — все новости»

«История с Трампом — девиация, конечно, но она показывает нарастающий кризис современного капитализма и его политических институтов, когда общественный характер производства вступает во все более категорическое противоречие с частным характером потребления», — отметил Шеин в ТГ-канале.

По его словам, 40 лет без реального роста зарплаты и переход 20% среднего класса в категорию бедных в богатейшей стране мира — это же тенденция, а не ситуативный сбой.

В любом случае выборы-2024 скорее останутся за демократами, уверен Шеин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после перерыва, вызванного штурмом Капитолия сторонниками Дональда Трампа, американские законодатели не стали оспаривать результаты голосования коллегии выборщиков, победителем на выборах является Джо Байден.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме отметили сбой «голливудской» правоохранительной системы в США