Москва, , 15:25 — REGNUM Глава Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, комментируя действия патриарха Константинопольского Варфоломея на Украине, итогом которых стала легализация украинских раскольников, заявил, что Константинопольская Православная Церковь (Фанар), во главе которой стоит Варфоломей, совершила преступление.

Об этом патриарх Русской Православной Церкви рассказал 7 января в интервью телеканалу «Россия», текст которого опубликовала пресс-служба Московского патриархата.

«Фанар не допустил ошибку, а совершил преступление, я говорю это с горечью. С чужих мыслей и с чужих слов Константинопольский Патриарх совершил то, что совершил. Я неслучайно подчеркиваю: с чужих, потому что обладаю информацией о том, что Патриарх Варфоломей находился под давлением могущественной политической силы, связанной с одной из сверхдержав», — пояснил патриарх Кирилл свое утверждение.

Предстоятель РПЦ вместе с тем отметил затруднительное положение патриарха Варфоломея в Турции. Но несмотря на сложное положение, главе Константинопольской православной церкви по словам патриарха Кирилла стоило «самым могущественным силам сказать «нет». Патриарх Кирилл также пояснил логику тех, кто «инспирировал» украинский конфликт.

«А логика заключалась в том, чтобы оторвать Россию, православную Россию от православных братьев и сестер в Средиземноморье, на Ближнем Востоке. Потому что, по мнению этих стратегов, уж слишком большую роль играло и играет Православие в формировании духовной, культурной общности и, не разорвав православные связи, невозможно было какими-то внешними факторами разрушить эту духовную общность. Поэтому замысел прост: оторвать Русскую Церковь от православных Греции, арабского мира, Ближнего Востока, с тем чтобы послабее стало Православие», — подчеркнул он.

По словам патриарха Кирилла, все что произошло в дальнейшем в Стамбуле свидетельствовало о Божьем наказании.

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«Патриарх Варфоломей ввел раскольников в киевскую святыню, в киевскую Софию, и потерял Софию константинопольскую — она стала мечетью. Вот мне хотелось бы, чтобы люди задумались, что же произошло. Ты отобрал Святую Софию в Киеве у православных людей, у Православной Церкви, ты вошел туда и привел туда раскольников, и ты потерял свою собственную Софию… Думаю, более очевидные последствия, исходящие от Божиего повеления, представить себе сложно, и последствия наступили незамедлительно, потому что грех был слишком велик», — заключил он.

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Напомним, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео открыто заявил, что проявил заботу о том, чтоб Соединенные Штаты Америки поддержали признание украинского раскола на международном уровне. Другими словами — поддержали так называемое признание Православной Церкви Украины каноническими поместными православными церквями. Помпео также подчеркнул, что делалось это для того, чтоб «избежать российского влияния».

Отметим, что за два года, минувших с момента легализации украинского раскола патриархом Варфоломеем, Православную Церковь Украины из пятнадцати поместных церквей кроме Константинопольской «признали» — Элладская, Александрийская и Кипрская церкви.

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