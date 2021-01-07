Киев, , 14:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «решительном осуждении насилия» в отношении Конгресса Соединенных Штатов Америки. Таким образом 7 января пресс-служба украинского президента прокомментировала последние события в Вашингтоне.

«Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Мы вдохновлены стойкостью этого старейшего и величайшего в мире демократического института, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа», — написала пресс-служба Зеленского в его микроблоге в Twitter.

Напомним, идентичную по своей риторике реакцию на происходящее в США выразил предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко, который назвал произошедшее в здании Капитолия следствием «политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики» и заявил, что верит в то, что американский народ «встанет на защиту демократии».

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