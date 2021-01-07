Москва, , 14:13 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что его прошлогодний визит в Дамаск не был неожиданностью для законного президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада, но между лидерами двух стран была договорённость о неразглашении конкретных деталей поездки до прибытия президента России. Об этом глава государства рассказал в интервью для фильма Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» на телеканале"Россия 1».

«Ну, для него это не было внезапным. Я не мог появиться в Дамаске без его приглашения. Это просто исключено», — рассказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что такое приглашение от президента Сирии конечно же было.

Однако была и договоренность президентов двух стран о том, что информация о визите Путина, о конкретном времени и о местах работы лидеров двух стран, о местах посещения — не будет предаваться гласности до тех пор пока Путин там не появиться.

«Ну, в силу понятных, мне кажется, причин, связанных с необходимостью обеспечения безопасности в той ситуации, в которой год назад находилась Сирия и столица Сирии Дамаск», — пояснил президент России.

Башар Асад был в курсе визита и главам двух государств удалось очень продуктивно, содержательно и полезно поработали вместе в ходе личных встреч, добавил Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин довольно неожиданно для общественности прилетел в Дамаск 7 января 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они посетили командный пункт российской военной группировки в Сирии, а также Омейядскую мечеть и Собор Свято Девы Марии. До этого Путин бывал в Сирии в 2017 году, тогда его визит был оагрничен лишь российской авиабазой «Хмеймим».