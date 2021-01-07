Москва, , 14:05 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал Дональда Трампа взять власть в свои руки.

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"Сегодня все симпатии должны быть на стороне Трампа, и мы призываем его взять всю власть в свои руки и ввести чрезвычайное положение», — написал Жириновский в ТГ-канале.

Дональд Трамп не провоцировал захват Капитолия, уверен парламентарий.

«Он имел полное право обратиться к своим сторонникам с призывом продолжать борьбу с фальсификацией выборов. То, что это имело место — видел весь мир. Тотальная фальсификация, пренебрежение свободой прессы и свободой слова. Постоянно мешают Дональду Трампу, его банят в социальных сетях. Нет никакого уважения к его должности», — рассуждает Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Белый дом распространил заявление, в котором действующий президент США Дональд Трамп пообещал 20 января организованно передать власть новому главе государства Джо Байдену.

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